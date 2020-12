Pinzolo, sotto la nevicata in paese arriva una volpe che va a spasso fra i negozi - VIDEO

Forse era affamata, forse era in difficoltà per la forte nevicata, o forse - come dice uno degli abitanti - la volpe che questa mattina gironzolava per il centro di Pinzolo era malata.

Non lo sappiamo, ma resta il video piuttosto inquietante, di un animale selvatico che mostra grande confidenza con gli uomini: non fugge, non è spaventato nemmeno dalla mini-ruspa che spala la neve, e si aggira quasi fra le gambe della gente.

Il video è stato pubblicato dalla consigliera provinciale dei Verdi, Lucia Coppola.

GUARDA IL VIDEO