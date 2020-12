Giudicarie isolate, per uno smottamento con una valanga di neve che ha investito la Statale SS237 del Caffaro fra Ponte Arche e Tione, nei pressi della galleria di Ponte Pià. La strada è stata chiusa per pericolo di altri movimenti. Sul posto, con i mezzi del servizio strade della Provincia, anche una squadra del Soccorso Alpino per una ricognizione, per valutare se vi fossero auto travolte, ipotesi per fortuna scongiurata.

Sul posto anche le unitàò cinofile della Guardia di Finanza, che hanno perlustrato il fronte della valanga.

La statale resta chiusa, da Sarche è impossibile raggiungere le Giudicarie e la Rendena per i camion. Secondo il comandante della Polizia Locale Giudicarie, Carlo Marchiori, prontamente intervenuto con i suoi uomini, sicuramente la statale resterà chiusa fino a domattina. Al momento quindi unico passaggio possibile è dal Durone a traffico alternato e non per ii mezzi pesanti.

Chiusa in queste ore anche la provinciale del Lisano, per pericolo slavine.

I VIDEO DELLE VALANGHE A PONTE PIA'