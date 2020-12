Scontro alquanto inusuale, questa mattina, a Giustino: una persona è stata ricoverata in codice rosso dopo l'impatto fra una pala caricatrice e un pulmino.

Secondo una prima ricostruzione, il pesante mezzo di movimentazione terra (in questo caso al lavoro per spostare neve) poco prima delle 11 si stava per immettere sulla provinciale provenendo da una secondaria, quando la benna ha urtato l'autoveicolo, sul quale viaggiavano quattro persone.

L'impatto è avvenuto all'altezza dell'abitacolo, sul lato del guidatore.

Sul posto sono giunti rapidamente i soccorsi, con un'ambulanza del 118 e la polizia locale.

Due degli occupanti del pulmino, un Mercedes, erano illesi, così come l'operatore della pala meccanica. Le altre due eprsone, invece, hanno riportato conseguenze ma solo una di loro, come detto, ha dovuto ricorrere alla cure all'ospedale di Tione.