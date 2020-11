La vita di una ragazzina, Valeria Artini, di Zuclo, spezzata a sedici anni; un ventiduenne in ospedale in condizioni gravissime ed altri due giovani, una quindicenne e un altro ventiduenne, feriti. È devastante il bilancio dell'incidente stradale che ieri ha coinvolto i quattro amici mentre scendevano dalla Val Rendena verso Comano. Stavano viaggiando lungo la provinciale 34 del Lisano, che chi proviene dalla Rendena utilizza spesso per evitare di dover attraversare l'abitato di Tione.

Erano le 17.50 e la Toyota Yaris su cui viaggiavano aveva da poco attraversato l'area sportiva Sesena: al volante, uno dei due ragazzi, di Caderzone. Al suo fianco c'era la quindicenne, residente a Giustino. Sui sedili posteriori si trovavano Valeria e l'altro ventiduenne, un ragazzo di Strembo.

Stavano per arrivare a Preore, ma nell'affrontare la curva verso sinistra, prima di intravedere i capannoni dell'area produttiva alle porte dell'abitato, il conducente dell'utilitaria ha perso il controllo della vettura. Forse a tradire il ventiduenne è stato il fondo stradale: a quell'ora era già buio e la provinciale corre tra i prati, con l'umidità che cala spesso sull'asfalto.

