Sgomento, incredulità e tanta, tantissima tristezza. È andata a dormire così, dopo un paio d'ore ad assistere impotente al viavai di elicottero e mezzi di soccorso, la comunità di Zuclo, oggi frazione del comune di Borgo Lares, attonita e frastornata dalla notizia arrivata nel tardo pomeriggio di ieri: una vita spezzata, nel bel mezzo dell'adolescenza dove la spensieratezza e la voglia di vivere prevalgono, o così dovrebbe essere, quasi sempre sui brutti pensieri. Appunto, quasi sempre. Un destino beffardo e atroce quello riservato alla giovanissima Valeria Artini, sedicenne di Zuclo, che ha perso tragicamente la vita a pochi passi da casa mentre era in macchina con altri tre amici.

Ecco il toccante pensiero di Stefano Parolari, presidente del Brenta Volley. Valeria Artini faceva parte della squadra Under 17 femminile.

Ciao Valeria,

Ti abbiamo vista crescere in mezzo a noi, con le tue compagne, in questi bellissimi anni di Tua gioventù ora sbocciata nell’adolescenza. Tu, come Carla e Enzo, sempre presenti nelle nostre palestre e nei nostri tornei estivi. Come sempre presenti, alle vostre partite, la Tua mamma Cinzia e il Tuo papà Paolo.

E’ con le lacrime agli occhi che Ti salutiamo, difficile tramutare in parole i sentimenti di tutti noi che cercheremo di stare vicino alla Tua famiglia, duramente colpita. Non Ti dimenticheremo!

In tanti anni di attività, siamo ora partecipi di una tragedia immensa che ieri ha coinvolto la nostra atleta Valeria Artini, parte della squadra Under 17 femminile dell’ASD Brenta Volley. Una ragazza impegnata, partecipe e amante della pallavolo, anche presente a ”dare una mano” ai raduni del minivolley, ai tornei estivi e punto di riferimento nei vari “gruppi squadra” in cui è cresciuta in questi anni.

Se non c’era il Covid, ieri, forse eri in palestra a fare la partita… e non ti sarebbe successo! Parole comunque poco utili ad affrontare l’accaduto.

Una tragedia simile ad altre, che spezzano la vita di nostri giovani e lasciano ferite sempre aperte nel cuore di tutti!

Una atleta del ASD Brenta Volley, come lo sono stati il fratello Enzo e la sorella Carla, attualmente aiuto allenatore dell’Under 14 femminile.

Ci stringiamo tutti, atleti, allenatori, collaboratori e Direttivo dell’ASD Brenta Volley alla Tua famiglia, in un grande abbraccio

Per l’ASD Brenta Volley

Il Presidente

Stefano Parolari