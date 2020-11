Incidente mortale a Preore, nelle Giudicarie: poco prima delle 18 un’auto con a bordo quattro giovani si è rovesciata dopo aver sbandato.

Una delle ragazze che erano nell’auto, una 15enne, ha perso la vita.

Gli altri ragazzi sono stati trasferiti in ospedale a Trento e Rovereto in codice rosso. Preoccupano, in particolare, le condizioni di uno dei giovani.

Sul luogo della tragedia, nel territorio comunale di Treville, sono intervenuti l'elicottero del 118 e tre ambulanze.

La dinamica dell'incidente al momento non è chiara, così come non è confermato che - come sembra - nello schianto non fossero coinvolte altre vetture.