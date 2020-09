Tragedia nei boschi sopra Strembo, in val Rendena: questo pomeriggio una donna ha perso la vita dopo essere precipitata da un sentiero mentre andava a funghi insieme al marito.

Quest'ultimo, nel cercare di raggiungerla per aiutarla è caduto a sua volta procurandosi lesioni gravi. I coniugi, entrambi bresciani, erano soliti trascorrere periodi nella loro seconda casa in val Rendena.



Sul punto in cui erano finite le due persone, che non è raggiungibile a piedi, è intervenuto l'elisoccorso, che ha dovuto mettere in atto una manovra particolarmente complessa.

La signora, 71 anni, secondo una prima ricostruzione stava camminando dietro al marito quando è caduta nel dirupo.

L'uomo, non vedendola piùà arrivare sarebbe tornato indietro per cercarla ma a sua volta è precipitato.

Oltre all'elicottero sono intervenuti il soccorso alpino i vigili del fuoco volontari di Strembo e i carabinieri.

I soccorritori hanno localizzato e recuperato rapidamente il marito, trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trova in condizioni disperate.

Le ricerche della moglie sono state più difficili: una volta individuata e raggiunta dal personale sanitario, però, la donna è risultata senza vita.