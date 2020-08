Sta ottenendo un crescente successo di buongustai il primo Festival del Formai da Mont nato in Valle del Chiese grazie a una ventata di giovanile entusiasmo della Pro Loco di Roncone (Sella Giudicarie). L’evento punta a valorizzare il grande giacimento gastronomico legato ai prodotti zootecnica locale con i differenti menu preparati nei 10 ristoranti di Sella Giudicarie: Carlone, Trivena, Roncone, Ginevra, Genzianella, Pont’Arnò, Miramonti, Miravalle, Trento e L’Angolo della Pizza. È richiesta la prenotazione. Il Festival del Formai da Mont si concluderà il 19 con la tradizionale manifestazione Mondo Contadino, che abbinerà la sfilata dei capi di bestiami da parte della locale associazione allevatori alla Festa del Latte promossa da Trentino marketing.

In vetrina gli ospiti trovano la ruralità della destinazione turistica del Trentino posta tra il lago d’Idro e le Dolomiti di Brenta. La valle del Chiese già da anni ospita l’evento Malghe aperte che nei mesi , e permette ai turisti la visita alle strutture zootecniche in quota, sede di laboratori e varie iniziative. Offerta doppiamente importante in questo momento nel quale ambiente, ruralità e cibo di qualità sono considerati valori assoluti soprattutto da chi vive nei grandi centri urbani. E all’offerta gastronomica legata all’alpeggio di affianca il Clisium, il vino bianco aromatico autoctono della valle del Chiese. L’ennesimo gioiello regalato da questa valle ai palati fini.

Più in dettaglio, il patrimonio rurale di Sella Giudicarie è capace di garantire una produzione di formaggio montano (e non solo) di eccelsa qualità a chilometro zero grazie al lavoro dei casari di Malga Avalina, Malga Lodranega, Malga Stabol Fres, Malga D’Arnò e Malga Cengledino. E naturalmente i tredici ristoranti di Sella Giudicarie che proporranno dei menù a tema su prenotazione sino al 19 quando la tradizionale rassegna Mondo Contadino - latte in Festa imperniata sulla tradizionale mostra bovina dei capi degli allevatori del Chiese chiuderà idealmente il Festival al lago di Roncone.

L’evento appare in controtendenza rispetto alla cancellazione di decine eventi a cui si assiste quest’estate ed è frutto della passione e della volontà di sostenere la Comunità locale messa in campo dalla rinnovata Pro Loco di Roncone, ora presieduta dal giovane Jan Bazzoli affiancato da Michele Mussi. Si è deciso quindi di sostituire la tradizionale formula degli incontri pubblici nella zona del lago di Roncone con le più discrete e tranquille degustazioni nei rinomati ristoranti locali. Una sorta di numero zero per rodare l’organizzazione in vista del ritorno alla piena operatività di Mondo Contadino, che ormai da anni anima a metà anima la zona del lago di Roncone

Era da quattro anni che aleggiava l’idea di far nascere a Roncone una rassegna del Formai da Mont di fatto parente stretto della più conosciuta Spressa delle Giudicarie. E paradossalmente si è finalmente concretizzata quest’anno, nel momento più difficile socialmente parlando per la Comunità italiana, con la decisione di partire con tutti i crismi della sicurezza. Di qui la scelta della rassegna gastronomica legata ai ristoranti di Sella Giudicarie, che in prospettiva si allargherà all’intero Chiese.