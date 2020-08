Un uomo delle Giudicarie rischia una multa tra i 400 ed i 1.000 euro per aver violato i 14 giorni di quarantena ed essere uscito di casa, dove era in isolamento dopo essere rientrato da un viaggio in Asia.

Nei giorni scorsi l'uomo è stato fermato e identificato in un bar di Tione dalla Polizia locale delle Giudicarie, mentre avrebbe dovuto essere a casa.

"L'osservanza dell'isolamento domiciliare, a prescindere dal motivo per cui sia stato disposto, viene rimessa in larga parte al senso civico ed alla coscienza del singolo individuo. Non è pensabile che su tutti i soggetti sottoposti a quarantena sia svolto un controllo costante 24 ore su 24 da parte dell'Autorità sanitaria o delle forze di Polizia", ricorda la Polizia Locale delle Giudicarie in una nota.