Si è concluso in serata, ieri, il soccorso di un anziano che si è procurato una brutta ferita alla testa cadendo lungo un sentiero nel bosco in località Faè, nei pressi dell'abitato di Sant'Antonio di Mavignola (Pinzolo). La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata dallo stesso infortunato verso le 19 e 10 (video di Sos Emergenza).

Il coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l'intervento di dieci operatori della Stazione Pinzolo e della Guardia attiva di turno a Madonna di Campiglio.

La squadra arrivata sul posto, valutata la dinamica dell'incidente e le ferite dell'infortunato, sempre cosciente ma confuso, ha richiesto il supporto dell'elicottero che ha elitrasportato sul posto l'equipe medica. Dopo le prime cure mediche l'uomo è stato imbarcato a bordo del velivolo in hovering per il trasferimento all'ospedale Santa Chiara di Trento.

In giornata la Stazione Pinzolo del Soccorso Alpino aveva effettuato un altro intervento per prestare soccorso a un escursionista che, cadendo, ha sbattuto la testa nei pressi delle cascate del Lares in Val Genova (Carisolo).