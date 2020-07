Questo pomeriggio all'altezza di Baitoni, sulla strada che porta a Ponte Caffaro, un uomo di 48 anni originario del Burkina Faso ma residente in zona, ha perso il controllo dell'auto a causa della forte pioggia e dell'asfalto bagnato ed è uscito di strada finendo in una scarpata.

L'uomo è rimasto ferito ma per fortuna in modo non grave ed è stato portato dall'ambulanza all'ospedale di Tione.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari di Trentino Emergenza, la Poliiza locale e i vigili del fuoco di Baitoni.