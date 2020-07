Fiamme all’ultimo piano di una casa a Pinzolo, al confine con il territorio comunale di Giustino.

L’incendio è scoppiato verso le 19 e in pochi minuti il rogo si è esteso dalla mansarda al tetto. Le persone che si trovavano in quel momento nell’edificio - un condominio plurifamiliare - sono scappate in strada.

Sul posto i vigili del fuoco volontari di Pinzolo, Giustino, Tione, Carisolo, Caderzone, Madonna di Campiglio ed i permanenti di Trento.