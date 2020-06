Grave incidente oggi pomeriggio nelle Giudicarie Esteriori: lungo la provinciale 33 che collega Stenico a Ponte Arche, all'altezza dell'ultima curva prima del ponte sul Sarca, un'auto è uscita di strada, finendo in acqua. Nel mezzo un uomo di 82 anni, che è stato portato via con l'elicottero. Per sua fortuna l'anziano aveva le cinture allacciate, ed è stato protetto dagli air-bag della macchina: è stato estratto con le pinze idrauliche, segando il tetto della macchina. Per sua fortuna è precipitato vicino alla riva, e l'acqua era molto bassa. Ricoverato al Santa Chiara di Trento, non è in pericolo di vita.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco volontari dei corpi di Stenico e Bleggio Inferiore, oltre ai sanitari - in azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco permanenti - e la polizia locale delle Giudicarie.

Spettacolari le operazioni di recupero del mezzo, con l'autogru dei pompieri: ecco l'intervento filmato in time-lapse.

IL VIDEO DEL RECUPERO DEL MEZZO

LE FOTO DEI SOCCORSI