Grave infortunio ieri pomeriggio in Valle del Chiese: un cinquantacinquenne è rimasto ferito ad una mano mentre stava tagliando della legna: ora rischia la perdita di un dito della mano destra.

L’allarme è scattato poco dopo le 18.15 a Baitoni, la frazione a valle del comune di Bondone: l’uomo stava tagliando dei ciocchi utilizzando uno spaccalegna, quando è rimasto con la mano destra schiacciata dal cuneo metallico che separa i pezzi di legno.

Il tempestivo intervento si deve ad alcuni tra familiari e vicini, che sono stati richiamati dalle urla disperate dell’uomo: subito è stato composto il 112, con gli operatori della centrale unica per l’emergenza che hanno mobilitato i vigili del fuoco volontari del corpo di Bondone e Baitoni oltre ai volontari dell’Ambulanza di Storo.

Dopo aver ricevuto le prime cure, l’uomo ha potuto essere trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento grazie all’intervento dell’elicottero, atterrato sul perimetro di gioco del Grilli di Storo, dove il cinquantacinquenne è stato accompagnato a bordo dell’ambulanza.

Da Storo, l’uomo ha potuto così raggiungere il capoluogo: già nel tardo pomeriggio il personale del Santa Chiara ha potuto così valutare approfonditamente le condizioni dell’uomo che a seguito dello schiacciamento della mano destra ha subito la semiamputazione di una delle dita. Non è escluso che nelle prossime ore l’uomo possa essere trasferito a Peschiera del Garda, dove si trova un centro specializzato proprio nella chirurgia della mano.

Si tratta purtroppo del secondo incidente con lo spaccalegna nel giro di pochi giorni in provincia: meno di una settimana fa, il 2 giugno scorso, un dodicenne in Valle di Fassa era rimasto coinvolto in un incidente dalla dinamica molto simile a quello avvenuto ieri pomeriggio in Valle del Chiese: il ragazzino era stato trasferito a Peschiera.