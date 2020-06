Stava tagliando la legna degli schianti di Vaia in un bosco in località Le Plaze a circa 3,5 chilometri sopra a Roncone quando un tronco è scivolato e gli ha schiacciato le gambe.

L'uomo, 49 anni, del posto è stato soccorso immediatamente grazie all'allarme lanciato dai familiari che erano con lui.

Sono intervenuti una ventina di vigili del fuoco di Roncone, sotto la guida del comandante Nicola Marzadri, per liberarlo dal peso del tronco e l'elicottero di Trentino Emergenza, che lo ha portato all'ospedale S. Chiana. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 10.30 e l'intervento di soccorso è dirato quasi due ore.

Sul posto per le indagini sono intervenuti anche i carabinieri di Tione.