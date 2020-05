Il video l'ha pubblicato la Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino: ««ADMO - Associazione Donatori di Midollo Osseo - ci ha segnalato che un nostro Vigile, Rudi Frigo, Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Spiazzo ha effettuato la donazione di cellule staminali. Condividiamo la sua testimonianza, grazie Rudi.

Per informazioni su come entrare in ADMO: https://www.admotrentino.it/contatti.php