Il 4 maggio era dietro l'angolo. Ma ancora troppo lontano di fronte al loro bisogno di rivedersi.

Così due fidanzati della Valle del Chiese, sabato avevano deciso di incontrarsi. Non solo: per poter trascorrere del tempo assieme avevano anche di spostarsi in auto.

Per non incorrere in controlli, lei aveva deciso di nascondersi nel bagagliaio di lui. Peccato però che i due siano incappati in un posto di controllo dei carabinieri della stazione di Storo, lungo la Provinciale 69. A tradire la giovane coppia è stato il nervosismo di lui, che non ha saputo fornire con disinvoltura una credibile motivazione per giustificare il suo spostamento.

Così i militari dell'Arma hanno proceduto ad un controllo della vettura, trovando la ragazza nel bagagliaio.

I due, mortificati, hanno spiegato tutto. A malincuore i carabinieri hanno dovuto sanzionarli e, soprattutto, rimandare i due ognuno a casa propria.