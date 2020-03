Continuano i controlli da parte della Polizia Locale delle Giudicarie relativi ai divieti di spostamento per evitare i contagi.

E, seppur in calo rispetto alla settimana precedente, prosegue purtroppo il numero delle persone sanzionate per l’inosservanza di questi provvedimenti.

A Tione ad esempio un uomo della Val Rendena è stato intercettato mentre rientrava senza un motivo valido dalla provincia di Milano ed un artigiano invece è stato sanzionato perché per evitare uno dei posti di controllo ha svoltato improvvisamente in una via laterale, imboccando contromano un senso unico.

Proseguono anche i controlli ordinari, nell’abitato di Stenico, tra l’altro, un giovane è stato denunciato perché si trovava alla guida del proprio veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, nel corso della medesima attività di controllo, ad un minorenne è stata sequestrata una modica quantità di hashish.