Era in quarantena, per motivi derivanti dalla sua professione (è un’operatrice socio-assistenziale impiegata in una casa di riposo), ma ha pensato bene di “evadere” da questi “arresti domiciliari” per partecipare a una festa in casa di amici.



È finita così nei guai, la giovane Oss della val Rendena, fermata per un controllo dalla Polizia Locale nel comune di Stenico, a 10 chilometri dalla sua abitazione.



Aveva preso parte, hanno appurato gli agenti, a una festicciola in casa di amici, incurante del rischio contagio da coronavirus per se stessi e per gli amici.



La donna è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trento per violazione relative all’inosservanza delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con l’aggravante della violazione della quarantena.



A parte si procederà inoltre con le segnalazioni previste in materia di obblighi di permanenza domiciliare per i dipendenti in malattia.