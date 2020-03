Nuovo atto di sciacallaggio mediatico in Trentino, in relazione al coronavirus: dopo la falsa notizia attribuita dolosamente al giornale l'Adige di due giorni fa, in queste ore circola un nuovo falso. Si tratta di una pagina del sito internet dell'Agenzia Nazionale ANSA, che è stata "taroccata" con il cambio del titolo, annunciando un inesistente caso di virus in Valle del Chiese.

Visto che questa falsa pagina girava in maniera incontrollata sui gruppi Whatsapp, è intervenuta la Polizia Locale del Chiese, che ha interessato anche la Polizia Postale delle Comunicazioni. I responsabili della falsa notizia sono stati quindi individuati e denunciati all'Autorità Giudiziaria. Potrebbeero essere incriminati per procurato allarme.

La raccomandazione è quella di non fidarsi dei messaggi Whatsapp che vengono inoltrati in gruppi e chat: vale sempre la pena andare a controllare il sito originale di riferimento. E comunque non inoltrare e diffonbdere notizie che nbon siano attendibili e controllate. Altrimenti si diffonde la psicosi che in certi casi è veramente pericolosa.