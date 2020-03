Per la nevicata in corso, numerosi gli interventi delle forze dell'ordine per grandi e piccoli incidenti. E' andata bene a un automobilista del Bleggio, uscito di strada per colpa della neve: come si vede nella fotografia, si è fermato contro alcune piante, ed è stato soccorso senza particolari danni.

I l sinistro stradale sulla statale 237. Sul posto per i lrecupero ed i rilievi, Vigili del Fuoco Bleggio Inferiore, Croce Rossa Italiana - Gruppo Giudicarie e Polizia Giudicarie.