Ha cancellato tutti gli appuntamenti elettorali in Trentino, previsti questi settimana, comprese le conferenze stampa di presentazione del candidato sindaco di trento Alessandro Baracetti, causa Coronavirus, ma in Trentino alla fine Matteo Salvini ci è venuto oggi, con la sua bambina, per sciare a Pinzolo, dove è di casa.

Un lombardo "eccellente" tra i lombardi che, loro malgrado, in questi giorni suscitano sospetto, è salito in val Rendena e ha deciso di farlo sapere sulla sua pagina Facebook pubblicando uno "spot" per il Trentino: infatti ha postato una immagine che lo ritrae con in mano un bicchiere di vino bianco e un tagliere ricolmo di salumi e formaggi, accompagnata dalla scritta: "Prodotti trentini, neve trentina. Amiamo l’Italia, stiamo in Italia".

Poi, non pago, ci ha aggiunto una lunga diretta Facebook con alle spalle le Dolimiti di Brenta di attacco al governo Conte che a suo dire non saprebbe gestire l'emergenza Coronavirus.