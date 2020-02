Era alla guida completamente ubriaco e, per di più, senza patente. Non perché l’avesse dimenticata o smarrita, o perché gli fosse stata sospesa. Non l’aveva proprio mai conseguita.



È finito nei guai il conducente di un veicolo fermato dagli agenti della Polizia locale Pinzolo - Madonna di Campiglio. L’andatura incerta e pericolosa con la quale procedeva è stata oggetto di numerose segnalazioni alla polizia, che ha intercettato e fermato l’auto.



Dai controlli è emerso che il conducente aveva un tasso alcolemico tre volte il limite consentito. Inoltre, come detto, era sprovvisto di patente in quanto mai conseguita. È stato denunciato.