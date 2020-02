Posa in opera, ieri, del ponte ciclopedonale in legno a Comano Terme, sul torrente Duina.

Il ponte, della lunghezza di 40 metri, coperto per proteggerlo da acqua e neve, è stato preassemblato dall’azienda Ri-Legno, incubatore green-tech di Trentino Sviluppo.



Ieri è stato trasportato su enormi carrelli e poi sollevato nella sua posizione di destinazione da due grandi autogru.



Spettacolari le operazioni del montaggio:



