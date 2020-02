L'emergenza coronavirus fa sentire oi suoi effetti: annullati tutti gli eventi di questa sera per il Carnevale di Storo e per quello di Tione. Gli organizzatori ci chiedono di avvisare le migliaia di appassionati di musica che stasera volevano aprtecipare al concerto di Gabry Ponte allo spazio E-20 di Storo, che per cause di forza maggiore la serata è annullata.

A Tione annullata la serata spettacolo di apertura del Carnevale, al PalaTennis con il FesTione di carnevale. Doveva esibirsi la splendida Ana Mena in vetta alle classifiche musicali con la hit «Una volta ancora».

Domani verranno annunciate eventuali variazioni del calendario degli eventi dei carri.