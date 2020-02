Lunedì prossimo verrà messo in opera il nuovo ponte pedonale sul rio Duina, nel centro di Ponte Arche. La Polizia Locale delle Giudicarie ricorda che per tutta la giornata di lunedì 24 febbraio ci sarà quindi la chiudura totale al transito a Ponte Arche, sulla statale 237, nei pressi del ponte sul Duina per lavori.

Deviazione viabilità principale della SS 237 sulla SP 33 (denominata Selva) e deviazioni sulle altre strade locali indicate sul posto.