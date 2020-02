I carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio hanno compiuto due distinte operazioni per contrastare il fenomeno del furto di sci, denunciando complessivamente sette persone.

Nella prima hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Trento tre persone provenienti da Brescia, per il reato di furto in concorso, ai danni di un negoziante della località sciistica.

Il gruppo, formato da tre giovani turisti, era entrato nell’esercizio commerciale con la scusa di noleggiare una tavola da snowboard e, riuscendo a distrarre il titolare, con un gesto furtivo ha portato via due paia di sci lasciati in una rastrelliera.

La seconda operazione ha portato al deferimento di 4 persone per i reati di truffa e ricettazione in concorso. In questo caso, un gruppo di 4 persone si era presentato in un altro esercizio commerciale per noleggiare sci, bastoncini, scarponi, e casco. Al momento del prelievo del materiale tecnico, veniva esibita la carta di identità di un’anziana signora, con la scusa che fosse la nonna degli avventori, così inducendo in errore l’esercente.