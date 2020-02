E’ Carnevale... e a Campiglio torna la Corte Asburgica. Il fascino della storia che diventa fiaba. L’eleganza dei tessuti e delle linee degli abiti d’epoca. Lo splendore di Miss Italia Carolina Stramare che interpreta la bellezza diventata mito di Sissi. Il piacere della cucina, quella alta, firmata dal trentino Alfio Ghezzi, uno tra gli chef più rappresentativi della cucina italiana. Un programma, soprattutto, che si trasforma in esperienza e dà la possibilità agli ospiti di diventare protagonisti, per una settimana, di una favola fatta di principi e principesse, dame e cavalieri. Sono questi i principali ingredienti che rendono il Carnevale Asburgico, in programma a Madonna di Campiglio dal 23 al 28 febbraio 2020, un evento intramontabile e memorabile.

Il volto della bellezza.

È atteso per venerdì 28 febbraio, in occasione del Gran Ballo dell’Imperatore, l’arrivo dell’ospite speciale del Carnevale Asburgico 2020: Carolina Stramare, la giovane e bellissima ragazza di Vigevano incoronata Miss Italia il 7 settembre 2019.

La testimonial della bellezza italiana indosserà l’abito di Elisabetta di Baviera e interpreterà, per una sera, l’Imperatrice d’Austria-Ungheria. Dalla bellezza ottocentesca della Sissi storica, passando al volto di Sissi reso famoso dall’attrice Romy Schneider e impresso nel cuore di molti, fino alla bellezza contemporanea di Carolina Stramare.

Un’esperienza da vivere.

Il programma è stato studiato in modo da presentarsi come un’esperienza da vivere. Tanti, infatti, sono i momenti da osservare come spettatori, altrettanti quelli da interpretare come protagonisti. Uno su tutti il Gran Ballo dell’Imperatore in costume d’epoca, il gala che conclude il Carnevale Asburgico e celebra il passato asburgico di Campiglio. Gli ospiti, in rigoroso costume d’epoca, saranno condotti in carrozza al Salone Hofer dove, alle 19.00, ci sarà l’aperitivo in musica. Francesco Giuseppe e Sissi faranno il loro ingresso della storica hall dell’Hofer alle 20.00 mentre alle 20.30 è previsto lo standing buffet di Alfio Ghezzi con alcuni dei piatti più rappresentativi della sua ricerca gastronomica. Dopo la cena e prima dell’apertura delle danze, “in alto i calici” con il taglio della torta e l’evviva rigorosamente con bollicine Ferrari, brindisi ufficiale di Madonna di Campiglio. Infine, accordati i violini, gli orchestrali inizieranno la loro esibizione invitando la Coppia Imperiale ad aprire le danze sulle note dei walzer viennesi e delle musiche degli Strauss.

Il fascino della storia.

“Sulle cime più alte e solitarie io riesco a respirare più liberamente, mentre altri si sentirebbero perduti”. Con queste parole Elisabetta d’Austria, conosciuta e amata in tutto il mondo con il nome di “Sissi”, descrisse, a fine Ottocento, il suo profondo legame con le montagne, in particolare, tra le più amate, le Dolomiti di Brenta e Madonna di Campiglio dove l’Augusta Sovrana soggiornò la prima volta nel settembre 1889.

La bellissima principessa di Wittelsbach trascorse una settimana alla scoperta dei meravigliosi paesaggi, delle fresche acque e dell’aria salubre ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Una montagna che rimase impressa nell’animo dell’“eroina del sogno”. Tanto che dopo poche stagioni, era il 1894, ci fu il grande ritorno.

Risuonarono per tutto il Trentino 33 colpi a salve sparati dalle batterie di cannone, si sparsero ovunque i suoni delle campane e gli evviva di riverenza di un popolo in festa: Madonna di Campiglio e tutto il Trentino salutarono nuovamente l’arrivo dell’Imperatrice, questa volta accompagnata dall’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe.

Grande fermento ed eccitazione per l’arrivo della coppia reale: “Mai questa superba stazione alpina, questo sontuoso luogo di festa della natura, dalle vette supreme dei monti luccicanti di ghiaccio, mai ebbe tanta gloria come quella di cui si ammanta oggi in cui ospita l’augusta coppia sovrana dell’Austria nostra”. Così scriveva “La Gazzetta di Trento” in onore della visita dei sovrani.

L’evento è organizzato dall’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena in collaborazione con il comitato Campiglio Asburgica e la Pro loco Madonna di Campiglio.

I dettagli del programma.

Domenica 23 Febbraio.

ASPETTANDO IL CARNEVALE… IN MUSICA.

Dalle 17.00, musica itinerante e figuranti in costume animano il centro di Madonna di Campiglio.

Lunedì 24 Febbraio.

TUTTI IN PIAZZA! C’È LA CORTE.

Alle 18.00, in piazza Sissi, arriva la Corte Asburgica per dare il via ai festeggiamenti del Carnevale con musica e balli.

Martedì 25 Febbraio.

GRANDE FESTA DEL MARTEDÌ GRASSO.

Alle 15.00, in piazza Sissi, Carnevale dei bambini, festa con giochi e animazione (costume consigliato); in caso di maltempo presso la sala incontri al primo piano dello Chalet Laghetto. Dalle 18.00 alle 20.00, Aperitivo Asburgico (a pagamento) in compagnia della principessa Sissi e della Corte nei locali che partecipano all’iniziativa: Pub Dolomiti, Cafè d’or, Caffè Campiglio, Home Stube, Majestic Lounge, Ober 1.

Mercoledì 26 Febbraio.

FIACCOLATA IMPERIALE.

Alle 18.45, sulla pista Belvedere che arriva in centro Campiglio, suggestiva discesa della Corte Asburgica al chiarore delle fiaccole con i maestri di sci e sulle note del walzer viennesi. A cura della Pro loco di Campiglio.

Giovedì 27 Febbraio.

LA REGALE SCIATA.

Durante la giornata, la Coppia Reale e la Corte Asburgica scieranno sulle piste di Madonna di Campiglio.

Venerdì 28 Febbraio.

GRAN BALLO DELL’IMPERATORE.

Dalle 20.00, tradizionale ballo in costume d’epoca nello storico Salone Hofer dell’Hotel Des Alpes con orchestra dal vivo.

Alle 18.30, in piazza Brenta Alta, partenza in carrozza delle dame e dei cavalieri, con passaggio nel centro di Campiglio.

Alle 19.00, aperitivo in musica all’interno del Salone Hofer, alle 20.00 ingresso della Corte Asburgica e alle 20.30 standing buffet con menu d’alta cucina firmato dallo chef Alfio Ghezzi. La partecipazione alla serata, compreso il noleggio dell’abito, costa 120,00 euro.

Prenotazione obbligatoria presso gli uffici di Azienda per il Turismo (0465 447501). Prenotazione online su campigliodolomiti.it/carnevale.

FOTO PAOLO BISTI