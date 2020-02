Vigili del fuoco in azione, in questi minuti, al BIC di Pieve di Bono - Prezzo, per un principio di incendio (foto Polizia locale Valle del Chiese).



Secondo le prime informazioni, le fiamme interesserebbero un silos pieno di segatura, e dunque altamente infiammabile.



Sul posto, oltre ai corpi dei vigili del fuoco della zona, stanno operando anche i permanenti arrivati da Trento.