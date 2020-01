Grave incidente, poco fa, a Comano, sulla strada per il Bleggio: scontro frontale fra due auto. Probabilmente a causa di una lastra di ghiaccio sull'asflato, un automobilista ha perso il controllo della vettura in un tornante, ha invaso la carreggiata opposta ed ha centrato in pieno frontalmente l'altra auto che saliva.

Immediati i soccorsi di Croce Rossa Italiana coordinati da Centrale Unica delle Emergenze 112, con la Polizia Giudicarie sul posto per i rilievi.

Ha avuto la peggio una donna di 47 anni, trasportata al Proto Soccorso di Tione in gravi condizioni. Ferito lievemente anche l'altro conducente, un giovane di 24 anni.