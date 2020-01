È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento un pensionato caduto ieri mattina dal balcone. L’incidente a Pinzolo. L’uomo, 79 anni, è stato trovato riverso a terra, proprio sotto il balcone della sua abitazione, in via Calvet. L’allarme è stato dato verso le 8.30 dal vicino. Immediato l’intervento dell’ambulanza con i vigili del fuoco volontari di Pinzolo, che hanno anche fatto da supporto all’atterraggio dell’elicottero.

L’uomo, semicosciente, è stato stabilizzato sul posto dal medico rianimatore e poi caricato sul velivolo per il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Trento.

Sul posto, come prassi anche i carabinieri di Carisolo e la polizia locale.

Non ci sono testimoni della caduta ma, come emerso dalle indagini, le lesioni che i soccorritori hanno rilevato sul corpo dell’anziano sono compatibili con una caduta dall’alto. I carabinieri hanno effettuato ulteriori verifiche. Il balcone non presentava cedimenti strutturali. L’unico particolare rilevato è stato il parapetto basso, di altezza apparentemente inferiore a quella standard. È possibile, dunque, che l’uomo sia finito accidentalmente sul parapetto per poi scivolare nel vuoto, facendo un “volo” di circa cinque metri. Nella ricostruzione dell’incidente non è stato però possibile per i carabinieri stabilire se l’uomo sia caduto sul parapetto a causa di un malore o se si sia sporto troppo. Come detto, non ci sono testimoni del’accaduto. Anche i familiari non si sarebbero accorti di nulla. Saranno gli accertamenti sanitari a fornire eventuali altri elementi per ricostruire l’accaduto.

Il 79enne è stato dunque portato in elicottero al Santa Chiara, dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. La prognosi è riservata.