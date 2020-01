AGGIORNAMENTO: Il cane può tornare a casa, i proprietari sono stati rintracciati.

Un cane di razza Border Collie (nella foto) è stato ritrovato ieri pomeriggio verso le 16.30 che vagava alle porte di Madonna di Campiglio.

E' una femmina di presunti 3-4 anni, colore bianco e nero, molto buona e socievole. E' regolarmente micriochippata con il numero 380260042974***, ma non e' iscritta in banca dati come prevede la normativa vigente.