E’ di un morto - un giovane trentino di 28 anni - e un ferito grave il bilancio di un grave incidente in montagna di questa mattina, quando una cordata di alpinisti è stata travolta dal crollo di un cornicione di neve. L’ intervento nel gruppo del Brenta. La slavina si è staccata poco dopo le ore 11 nella zona dello Spallone dei Massodi, sopra il riufugio Tuckett. Due alpinisti dei 4 che erano in cordata con ramponi e piccozze sono stati soccorsi da uomini del Soccorso Alpino e dal tecnico trasportati in quora dall'elicottero del Nucleo dei Vigili del Fuoco di Trento.

Uno dei due, volato dalla parete e parzialmente sepolto dalla neve, è deceduto, l’altro è stato portato al Santa Chiara in gravi condizioni per politraumi.