Blitz di Carabinieri e Guardia di Finanza, questa mattina, a Madonna di Campiglio per verificare le condizioni di lavoro del personale alberghiero e ricettivo.

Il risultato è clamoroso: la scoperta di dodici dipendenti non in regola e mancata comunicazione dell’identità degli ospiti per un hotel pieno di turisti.

La nuova gestione dell’albergo - secondo il verbale elevato oggi - non versava i contributi assistenziali e previdenziali al personale (tutto proveniente da ffuori regione) e inoltre non aveva mai inviato - come previsto dalla legge - le schede identificative degli ospiti alla Questura. Il rappresentante legale della società è stato segnalato alle autorità amministrativa e giudiziaria.