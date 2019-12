Minorenne, e dunque, per forza di cose, senza patente, e per di più positivo all'alcoltest. Non solo: alla guida di un'auto ha speronato, nella notte, una macchina dei carabinieri.

L'incredibile incidente è avvenuto in valle del Chiese. I carabinieri erano impegnati nelle conseuete attività di controllo. Forse preso dal panico, quando ha visto la pattuglia dei militari il ragazzo alla guida dell'auto ha perso il controllo e ha speronato l'auto, spingendola in una scarpata. I carabinieri, a quel punto, hanno dato l'allarme, e la segnalazione è arrivata alla polizia locale della Valle del Chiese, intervenuta a dare supporto insieme ai volontari del Servizio ambulanza di Storo e ai vigili del fuoco di Pieve di Bono.

Il ragazzo era in auto insieme a un amico maggiorenne, proprietario dell'auto: sottoposto al test alcolemico è risultato positivo. Entrambi erano illesi, lievi ferite, invece, per i due carabinieri.