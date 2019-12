Viaggiava con l'assicurazione scaduta: un rischio per sé, per gli altri automobilisti ma anche per i propri clienti: l'uomo alla guida di un veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente è incappato nei giorni scorsi nei controlli della polizia locale del corpo della Valle del Chiese: gli agenti hanno potuto rapidamente verificare come la polizza del veicolo fosse scaduta. L'uomo ha potuto portare a destinazione i propri passeggeri dopo qualche ora, a seguito della riattivazione della copertura, ma se il mezzo fosse rimasto coinvolto in un incidente prima di essere fermato sarebbero stati guai seri per tutti i coinvolti.

Uno straniero è stato invece sanzionato dopo essere stato fermato e trovato senza patente. Pur avendola conseguita nel paese di origine, non era mai riuscito a conseguirla anche in Italia. Si è così ritrovato col veicolo sottoposto a fermo per tre mesi ed una sanzione amministrativa compresa tra 5.110 e 30.660 euro. Anche il proprietario del veicolo, diverso dall'uomo, è stato sanzionato per incauto affidamento. Per lui una sanzione tra 398 e 1.595 euro.

Nei prossimi giorni - ha informato in una nota il comando della polizia locale della Valle del Chiese - proseguirà l'attività di controllo che si focalizzerà sul rispetto dell'ordinanza che impone l'uso degli pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade provinciali, visto anche il periodo di grande afflusso di turisti che affolleranno le strade oltre a residenti, lavoratori e autotrasportatori.