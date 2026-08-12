POZZA DI FASSA. Una scarica di sassi lo ha investito mentre percorreva la ferrata Kaiserjäger, sul Col Ombert, in Val San Nicolò. È stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi, 12 agosto, un 19enne residente a Bressanone.

L’incidente è avvenuto nel primo tratto della ferrata, a circa 2.400 metri di quota. Il giovane è stato raggiunto alla testa da alcuni sassi: il casco ha retto all’impatto e non si è rotto. L’escursionista è rimasto sempre cosciente, riportando anche lievi ferite alle gambe.

A dare l’allarme sono stati i compagni, con una chiamata al 112 intorno alle 13.15. La Centrale unica di emergenza ha inviato sul posto l’elicottero: il tecnico del Soccorso Alpino è stato calato con il verricello e ha recuperato il ferito.

Il giovane è stato visitato dall’équipe sanitaria dopo una sosta dell’elicottero nei pressi di un rifugio e successivamente trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. I compagni hanno invece proseguito autonomamente l’escursione.