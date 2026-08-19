VAL DI FASSA. Un climber di 71 anni, residente in Val di Sole, è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 agosto, dopo essere caduto mentre arrampicava lungo lo Sperone Gross alla Roda del Diaol, nel gruppo del Catinaccio. L’uomo stava affrontando da primo di cordata l’ultimo tiro della via quando è avvenuto l’incidente.

A dare l’allarme è stato il compagno di cordata, rimasto illeso. La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 13.30 e la Centrale unica di emergenza ha disposto l’intervento dell’elicottero.

Nel frattempo tre operatori della Stazione Centro Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino hanno raggiunto la piazzola di Pozza di Fassa, pronti a intervenire in supporto. Un quarto soccorritore, che si trovava già nella zona della Roda di Vael, si è messo a disposizione nei pressi dell’omonimo rifugio.

Individuata la cordata in parete, dall’elicottero è stato verricellato il tecnico di elisoccorso, che ha recuperato entrambi gli arrampicatori. I due sono stati quindi trasportati alla piazzola del rifugio Roda di Vael, dove il 71enne ha ricevuto le prime cure dall’équipe sanitaria.

Dopo essere stato stabilizzato, il climber ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il compagno di cordata è stato invece accompagnato da un soccorritore fino al passo di Carezza, dove i due avevano lasciato l’automobile.