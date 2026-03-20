Nuovo campo da padel in Val di Fiemme: dopo quello di Cavalese ne arriverà uno a Tesero

TESERO. Il Tennis Club Tesero l'anno scorso aveva ottenuto il finanziamento attraverso la legge provinciale sullo sport per costruire il nuovo campo da padel. L'associazione sportiva non era però così convinta della bontà del progetto presentato, privo di una copertura che potesse dare la possibilità agli amanti della disciplina di giocare per tutto l'anno, anche quando piove.



Così il Tennis Club ha deciso di rinunciare al contributo concesso dalla Provincia e presentare una nuova proposta. Il campo dovrebbe (l'uso del condizionale è dovuto all'attesa di sapere se l'iniziativa verrà finanziata) sorgere nella zona sportiva in località Aleci, dove ci sono due campi da tennis, il minigolf, il parco giochi e un bocciodromo che da tempo non viene più usato.



Per questo Tennis Club Tesero Asd e Comune hanno deciso di riqualificare la zona e realizzare un campo da padel, disciplina in cui si gioca a coppie e il cui campo (simile a quello da tennis ma più piccolo) è delimitato ai quattro lati da pareti sulle quali la pallina può rimbalzare rimanendo in gioco.



Un impianto che in val di Fiemme è presente solamente a Cavalese. I campi da bocce si trovano all'interno di un fabbricato che risale agli anni '70, poi ristrutturato ma che allo stato si presenta con evidenti segni di vecchiaia, infiltrazioni della copertura comprese. Dal punto di vista dell'attività sportiva, va detto che le strutture sono utilizzate attualmente nella sola stagione estiva.



L'idea del Tennis Club Tesero, condivisa con l'amministrazione comunale, è quella di trasformare lo spazio di gioco dicendo addio ad uno sport ormai in disuso (le bocce) per far spazio ad una disciplina che da anni ha preso campo in Trentino (il padel).



Per poter procedere, il progetto del geometra Lorenzo Vanzetta prevede lo smontaggio della sovrastruttura esistente e il suo prolungamento al fine di garantire gli spazi minimi necessari al padel. Sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione, mentre la rimozione delle attuali tribune non è essenziale.



Il costo dell'intervento è di 499.761 euro. Se il progetto sarà inserito dalla Provincia nella lista dei meritevoli di finanziamento, "piazza Dante" metterà il 75% della spesa ammissibile (374.821 euro), mentre il Comune di Tesero si è impegnato a coprire la parte eccedente il contributo (124.940 euro). Se tutto andrà per il verso giusto, l'inizio dei lavori è previsto per l'ottobre di quest'anno.