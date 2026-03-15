Passo Fedaia chiuso per neve: 50 centimetri caduti al confine col Veneto

CANAZEI. Passo Fedaia è stato chiuso al traffico veicolare alle 9 di questa mattina, alla luce della forte nevicata che sta interessando la zona. In Val di Fassa e in Val di Fiemme - alle quote superiori ai 1.200 metri - stanno operando sin dal primo mattino i mezzi del Servizio Gestione strade della Provincia. Al confine con il Veneto, tuttavia, sono caduti circa 50 centimetri di neve: una quantità tale da imporre lo stop alle auto dalla località diga di Fedaia al chilometri 11,5 e fino al chilometro 14,2. Passo Pordoi continua invece ad essere accessibile (anche) per raggiungere la sede olimpica di Cortina.

Lo comunica la Sala operativa provinciale (SOP), aperta nell’ultima giornata di Paralimpiadi. Attualmente le condizioni meteo impediscono l’intervento dell’elicottero per l’attivazione del sistema “daisy bell” per il distacco artificiale di valanghe. La riapertura della strada è condizionata al futuro esito di queste operazioni.