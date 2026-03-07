Paralimpiadi, riparte la macchina della Protezione civile del Trentino

TESERO. Con l’apertura delle Paralimpiadi in Val di Fiemme – e il via alle gare di biathlon per le categorie standing, sitting e visually impaired, in programma sabato 7 marzo dalle ore 10 allo stadio del fondo di Tesero – sono riprese anche le attività della Sala operativa provinciale (SOP), allestita negli spazi della caserma dei Vigili del fuoco volontari di Cavalese. Le strutture operative della Protezione civile del Trentino e i servizi provinciali coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’evento hanno riattivato il coordinamento delle attività, sotto la guida del dirigente del Servizio Prevenzione rischi e Cue, Bruno Bevilacqua.



Al centro dell’attenzione vi sono tutte le azioni necessarie a garantire il regolare svolgimento delle competizioni e la piena sicurezza dell’evento, con un costante monitoraggio delle attività che coinvolgono atleti, team sportivi, organizzatori e comunità locale.



Accanto alla SOP è operativo anche il distaccamento della Centrale unica di emergenza 1-1-2 e delle Centrali di secondo livello per il soccorso sanitario (Trentino Emergenza di Asuit) e per il soccorso tecnico urgente (Corpo permanente dei Vigili del fuoco).



È inoltre attiva la Sala operativa interforze (SOI), che riunisce le forze dell’ordine impegnate per il presidio della sicurezza pubblica, con particolare attenzione ai cosiddetti “siti sensibili”, in particolare l’area di gara di Tesero e il villaggio olimpico di Predazzo.