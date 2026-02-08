Tragedia sfiorata in Val di Fassa, una valanga su 5 scialpinisti: uno di loro salvato dagli amici

VAL LASTIES. Le condizioni del manto nevoso restano instabili e nella mattinata di oggi, 8 febbraio, una valanga si è staccata in Val Lasties, in alta Val di Fassa, coinvolgendo un gruppo di cinque scialpinisti. Uno di loro è rimasto completamente sepolto.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata dopo le 10.30 da uno degli sciatori del gruppo. La Centrale Unica di Emergenza ha allertato l’Aiut Alpin Dolomites, intervenuto sul posto con unità cinofile, e la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico Alta Fassa.

Le ricerche sono state avviate autonomamente dagli scialpinisti coinvolti, tutti italiani sulla trentina e dotati di Artva, pala e sonda, che hanno individuato e riportato in superficie l’infortunato. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure, mentre le squadre allertate hanno supportato le operazioni di scavo.

Una volta stabilizzato, lo scialpinista è stato elitrasportato all’ospedale di Bolzano. Gli altri quattro non hanno riportato gravi traumi e sono scesi a valle scortati dalla squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, mentre sul posto è proseguita la bonifica della valanga.