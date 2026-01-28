Coop Trentino apre a Tesero, un investimento per la comunità

TESERO. È stato inaugurato nel centro del paese il nuovo punto vendita Coop Trentino della Famiglia Cooperativa Val di Fiemme, a poche ore dal passaggio della fiaccola olimpica. Un traguardo simbolico per una comunità che si prepara ad accogliere le Olimpiadi invernali 2026 e che vede concretizzarsi un investimento pensato come servizio di prossimità e segnale di fiducia nel futuro della valle.

Il taglio del nastro, accompagnato da una suggestiva nevicata, ha rappresentato insieme un punto di arrivo e di partenza. Ad aprire la cerimonia è stata la presidente Paola Dal Sasso, che ha richiamato il valore cooperativo dell’iniziativa e il significato di “ritrovarsi in famiglia” attorno a un nuovo spazio dedicato a soci, clienti e cittadini. Il progetto, realizzato in circa un anno e mezzo di lavori, ha dato vita a un negozio moderno con 400 metri quadrati di superficie commerciale, particolare attenzione al reparto dei freschi e 200 metri quadrati di magazzino al piano interrato.

Lo staff è composto da otto addetti a tempo pieno, affiancati da tre collaboratori part-time nei periodi di maggiore affluenza turistica estiva e invernale. La Famiglia Cooperativa Val di Fiemme, diretta da Corrado Loss, è nata nel 1998 dall’unificazione delle cooperative di Predazzo, Panchià, Tesero e Ziano, con l’obiettivo di garantire servizi essenziali e radicati sul territorio.

All’inaugurazione hanno partecipato numerosi rappresentanti istituzionali. Il sindaco Massimiliano Deflorian e il presidente della Comunità di Valle Fabio Vanzetta hanno sottolineato l’importanza dell’intervento per il centro abitato. Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha evidenziato come la cooperazione continui a investire nelle vallate alpine con una logica di servizio alla comunità, ricordando il ruolo strategico della Val di Fiemme in vista dei Giochi olimpici e paralimpici del 2026. L’assessore Mario Tonina ha rimarcato il valore sociale e occupazionale dell’opera, mentre dal sistema cooperativo è stato ribadito come il nuovo punto vendita sia destinato a diventare un riferimento stabile per residenti e turisti, contribuendo anche alla riqualificazione urbana della piazza.