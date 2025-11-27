Castello di Fiemme, dodicenne scende dalla corriera e viene investito dall’auto: è grave

CASTELLO DI FIEMME. Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 26 novembre, a Castello di Fiemme. Un ragazzino di 12 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in via Roma: è caduto sull’asfalto ed a battuto la testa. Immediato l’allarme. Mentre sul posto si portava l’ambulanza, la centrale operativa di Trentino Emergenza ha disposto il decollo dell’elicottero con a bordo il medico e l’infermiere.

All’arrivo dei soccorritori, il ragazzino era cosciente ma in stato confusionale a causa del trauma alla testa. È stato trasferito al Santa Chiara per accertamenti approfonditi e tenuto in osservazione. I carabinieri della compagnia di Cavalese si sono occupati dei rilievi dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino era sceso dalla corriera che arriva da Cavalese (a quell’ora viaggiano soprattutto studenti) e stava attraversando la strada per tornare a casa. La corriera in quel momento era ferma. Il ragazzino non si sarebbe accorto dell’arrivo dell’auto, e il conducente della vettura non ha visto il pedone.

In Trentino gli incidenti che vedono coinvolti pedoni (e anche ciclisti) sono sempre troppi. Nel 2023 sono stati 135: ogni dieci incidenti, uno riguarda chi si muove a piedi.