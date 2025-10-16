Val di Fiemme, sciacallo dorato morto in seguito ad un investimento

FIEMME. Un esemplare di sciacallo dorato - appartenente al nucleo presente in Val di Fiemme - è morto in seguito all’impatto contro un veicolo. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 ottobre, lungo la strada provinciale 48, nel tratto che collega Tesero a Panchià. La carcassa è stata recuperata dal personale del Corpo forestale del Trentino.