Val di Fassa, caduta mortale dal sentiero di passo Coronelle: la vittima è un escursionista di 70 anni

VAL DI FASSA. Un escursionista tedesco del 1955 ha perso la vita oggi, 23 settembre, poco prima di mezzogiorno, dopo essere precipitato dal sentiero E550 di passo Coronelle (Catinaccio, versante val di Fassa). Mentre percorreva il sentiero, ad una quota di 2500 metri, ha messo il piede in fallo ed è caduto lungo il pendio per oltre una sessantina di metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata a mezzogiorno da parte della figlia che era con lui.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni soccorritori della Stazione Centro Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola a Pozza di Fassa per coadiuvare nelle operazioni. L’elicottero ha subito individuato il target. L’elicottero ha sbarcato in hovering il tecnico di elisoccorso e l’équipe sanitaria nel punto dove si trovava l’uomo. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso.

Ottenuto il nulla osta delle autorità, la salma dell’escursionista è stata recuperata tramite verricello ed elitrasportata a Pozza di Fassa, con il supporto di due operatori della stazione Centro Fassa. Sempre con il supporto dei soccorritori della stazione Centro Fassa sono stati recuperati anche la compagna della vittima e il cane, che sono stati accompagnati al campeggio di Pozza di Fassa. A supporto della donna sono intervenuti anche gli Psicologi dei Popoli.