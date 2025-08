Miss Miluna Canazei 2025 è Lisa Pergher, diciottenne di Volano

TRENTO - Grande entusiasmo per l’elezione di Miss Miluna Canazei, andata in scena nella serata di ieri, giovedì 31 luglio, al teatro Gran Tobià di Canazei, annesso all’Hotel Caminetto. Un appuntamento ormai imperdibile, organizzato e sostenuto come da tradizione dalla Union Hotels e dalla Famiglia Nicolodi, con Walter e Monica sempre protagonisti nella promozione del territorio e nell’offerta di eventi di qualità, in collaborazione con il Comune di Canazei e l’Apt Val di Fassa.

Nel pomeriggio le miss hanno sfilato per le vie del centro con outfit colorati, regalando sorrisi, stile e tanti selfie a residenti e turisti. Dopo la presentazione ufficiale in piazza, curata dallo staff SoleoShow con il supporto dell’attore Luca Capuano, le concorrenti sono state accolte per una cena esclusiva nella cornice elegante e storica dell’Hotel Dolomiti, simbolo dell’ospitalità in Val di Fassa.

Sono state 18 le candidate, tra i 18 ed i 30 anni, provenienti da tutta la regione, che si sono sfidate con grinta e passione, guidate da Sonia Leonardi – che nonostante il grave infortunio alla caviglia ha condotto da par suo la serata - e dal co-conduttore Luca Capuano, le miss hanno sfilato davanti alla giuria presieduta dall’assessore alle minoranze Luca Guglielmi, prima in eleganti abiti da sera, poi con i body ufficiali Miluna.

La serata, coinvolgente e ricca di energia, è stata impreziosita dalle performance musicali di Giusy, che ha incantato il pubblico con la sua voce. Il look delle ragazze è stato valorizzato dal team del Salone Giulia Style di Giulia Partel di Predazzo, per conto di Framesi, prestigioso brand internazionale del settore beauty e partner ufficiale del concorso.

A conquistare la fascia più ambita con il titolo di Miss Miluna Canazei è stata Lisa Pergher, 18 anni, di Volano. Ballerina di danza classica, Lisa studia al liceo linguistico ed è appassionata di lingue e culture straniere. Dolce, solare e determinata, si è distinta per portamento, eleganza e autenticità. Il suo sogno? Lavorare nel mondo della moda, un universo dove spera di esprimere la sua creatività ed il suo stile personale, con la grazia che solo anni di danza possono insegnare.

Al secondo posto, con il titolo di Miss Rocchetta Chiara Cenci, 19 anni di Rovereto, studentessa. Occhi azzurri e lunghi capelli castani, nel tempo libero è un arbitro di calcio.

La fascia di Miss Framesi è stata assegnata a Maria Clara Moltina, 18 anni, originaria di San Vigilio di Marebbe, giovane talento che unisce passione, professionalità e spirito sportivo. Estetista qualificata e maestra di sci, Clara è una ragazza dinamica ed intraprendente, pratica con entusiasmo tennis e pilates, attività che riflettono il suo stile di vita attivo ed equilibrato.

Quarta classificata Alessia Zemblaku, 18 anni, di Predaia, una giovane che ha saputo farsi notare per la sua solarità ed il suo sorriso sempre presente. Alessia frequenta un percorso di studi per diventare parrucchiera, professione che riflette la sua creatività ed il desiderio di valorizzare la bellezza in ogni persona. Nel tempo libero si dedica con passione alla palestra, dimostrando attenzione al benessere fisico.

Al quinto posto si è classificata Federica Braito, 19 anni, originaria di Daiano, frazione del comune di Ville di Fiemme. Studentessa di Economia, Federica è una giovane determinata e intraprendente; appassionata di sport e vita attiva, pratica arrampicata, sci alpino e frequenta con costanza la palestra, dimostrando grande impegno e tenacia in tutto ciò che fa.

Segue poi Valentina Baldi, 18 anni, di Borgo Valsugana, con la conquista della sesta fascia del concorso, grazie al suo carattere solare ed alla naturale eleganza. Studentessa del liceo delle scienze umane, Valentina è determinata e guarda al futuro con entusiasmo: sogna di diventare insegnante, una professione che sente profondamente vicina per vocazione e sensibilità.

È Sara Tomasi, 21 anni, originaria di Ora, ad aggiudicarsi la fascia di Miss Instagram, riconoscimento dedicato alla concorrente più votata e seguita sui social. Sportiva e determinata, Sara è un’atleta appassionata di tiro a segno e sci, due discipline che richiedono concentrazione, precisione e costanza. Qualità che le appartengono anche nella vita di tutti i giorni: lavora infatti come contabile, professione in cui spicca per rigore e attenzione ai dettagli.

Alla vincitrice sono stati consegnati un prezioso gioiello firmato Miluna ed un esclusivo kit per la cura dei capelli offerto da Framesi. Un ringraziamento speciale a Radio Dolomiti, partner ufficiale della serata, che riconosciuto la bellezza delle concorrenti donando loro un simbolo della serata.

Le 6 ragazze fasciate, volano ora alle finali regionali, che partiranno il 6 agosto ad Andalo, per poi proseguire con tappe a Fiera di Primiero l’11 agosto, a Folgaria il 14 agosto ed a Cogolo di Pejo domenica 17 agosto.

Sarà proprio in questa magica cornice che verrà eletta la ragazza più bella del Trentino Alto Adige, erede di Fabiana Trentin, 20enne di Telve di Sopra, pronta a portare la bellezza della nostra terra in tutta Italia per un intero anno. Sonia Leonardi invita tutte le giovani donne a lasciarsi alle spalle la timidezza: “Miss Italia non è solo una passerella: è un’esperienza che apre porte, crea nuove amicizie e può diventare il primo passo verso il mondo della moda, dello spettacolo e della comunicazione!”.