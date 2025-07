Tragedia sul sentiero Viel dal Pan: muore un’escursionista 80enne

MARMOLADA. Una giornata di escursione si è trasformata in tragedia ieri mattina sul sentiero Viel dal Pan, nel gruppo della Marmolada, dove un uomo di 80 anni di Cervignano del Friuli ha perso la vita dopo essere precipitato per circa quaranta metri dal tracciato. La prima chiamata di soccorso al numero unico 112 è arrivata alle 12:15, quando alcuni testimoni hanno segnalato la caduta dell'escursionista, avvenuta poco dopo il rifugio Viel dal Pan in direzione di passo Fedaia. L'anziano, nato nel 1944, stava percorrendo il sentiero quando è scivolato dal tracciato principale, finendo in un canale roccioso sottostante.



La Centrale operativa ha immediatamente attivato l'elisoccorso, mentre la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino dell'Alta Val di Fassa mobilitava gli operatori della Guardia attiva, posizionandoli nella piazzola di Canazei. Dopo un breve sorvolo per individuare la posizione esatta dell'infortunato, l'elicottero ha calato con il verricello l'équipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso nel canale dove giaceva l'uomo.



Le condizioni dell'80enne sono apparse subito critiche: i traumi riportati nella caduta erano gravi e multipli. Con una seconda rotazione, l'elicottero ha trasportato anche alcuni operatori della Guardia attiva per assistere nelle delicate operazioni di soccorso. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, l'uomo è stato imbarellato e recuperato tramite verricello, quindi trasportato inizialmente alla piazzola di Canazei per la stabilizzazione.



Successivamente, l'elisoccorso ha trasferito il ferito all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove i medici hanno tentato ogni possibile intervento. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale sanitario, l'uomo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.



La tragedia non è stata l'unico incidente della giornata sul medesimo sentiero. Poco tempo dopo, una seconda escursionista di 73 anni, residente in provincia di Foggia, è caduta mentre percorreva la parte finale del tracciato verso passo Fedaia. Anche in questo caso sono intervenuti tempestivamente gli operatori della Guardia attiva Alta Fassa e l'elisoccorso.



L'équipe sanitaria, calata dall'elicottero in hovering, ha prestato le prime cure alla donna che, pur riportando alcuni traumi, non versava in condizioni critiche. Dopo la stabilizzazione, è stata recuperata con il verricello e trasportata all'ospedale di Cavalese per gli accertamenti del caso.



Il sentiero Viel dal Pan, che attraversa le pendici della Marmolada collegando il rifugio omonimo a passo Fedaia, è una delle escursioni più frequentate delle Dolomiti. Tuttavia, alcuni tratti presentano passaggi esposti che richiedono particolare attenzione, soprattutto in condizioni meteorologiche non ottimali.