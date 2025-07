In pensione dopo 38 anni, la prof Maria Cristina Giacomelli: “Mi mancheranno gli studenti”

PREDAZZO. Trentotto anni di insegnamento non si dimenticano in fretta. Così come non si scordano le tante generazioni di giovani con cui hai vissuto parte del tuo percorso di vita. Lo sa bene Maria Cristina Giacomelli, 64 anni, di Predazzo, che questo mestiere lo ha cominciato a fare quasi per caso nel febbraio 1987, innamorandosene subito. Un lavoro che richiede impegno e dedizione, ma che sa regalare enormi soddisfazioni a chi lo fa con passione. Dal 1 settembre la professoressa Giacomelli, da 14 anni vicaria della sede di Predazzo dell'Istituto La Rosa Bianca, sarà ufficialmente in pensione.

Professoressa Giacomelli, come è iniziata la sua carriera?

«Nel 1986 mi sono sposata e laureata in economia politica. Mio papà lavorava in banca, pensavo di seguire le sue orme. Qualche mese dopo mi chiamò l'allora vicaria della scuola di Predazzo, la professoressa Bertamini, pregandomi di andare a fare una supplenza. La prof. Lucia Daprà si era fatta male con gli sci e non trovavano nessun sostituto. Da lì non mi sono più mossa: ho insegnato per tutta la vita economia aziendale, sempre e solo a Predazzo».

Se si guarda indietro, come sono stati questi 38 anni da insegnante?

«Ho scoperto la bellezza di questo lavoro e me ne sono subito innamorata. Ho conosciuto tante generazioni di ragazzi che anche oggi se mi incontrano mi salutano. E in questi ultimi anni ho avuto parecchi figli dei miei primi studenti. Ho incontrato tanti colleghi che mi hanno aiutato nell'organizzare le varie attività: da soli a scuola non si fa molto, bisogna fare squadra».

Cosa significa fare questo lavoro?

«Ho avuto tante soddisfazioni, portando avanti progetti come l'impresa simulata e la peer education (educazione tra pari, ndr), l'esperienza nei luoghi terremotati di Amatrice. Anche questo ultimo anno ho ricevuto tante soddisfazioni, nonostante la classe che avevo era molto vivace e mi ha fatto arrabbiare parecchio. Mi hanno scritto una bellissima lettera e preparato una torta a tema "partita doppia". Mi hanno commosso».

Com'è cambiata secondo lei la scuola, in questi quattro decenni?

«È cambiata tanto, ma sono soprattutto i genitori ad essere cambiati. Il modo di rapportarsi con i figli e la scuola è diverso; quando succede qualcosa, difficilmente ascoltano quello che la scuola ha da dire».

Quali sono le sfide che dovrà affrontare la scuola nei prossimi anni?

«Credo serva cambiare l'esame di Stato: gli studenti non vengono premiati per il percorso svolto nei cinque anni, ma solo per come va la Maturità, che "pesa" per il 60% del voto finale. E spesso accadono situazioni spiacevoli. E poi serve fare più pratica, che ai giovani piace molto: sarebbe importante fare più esperienze lavorative all'interno della scuola».

Cosa le mancherà di tutto questo?

«Il rapporto con i ragazzi e le ragazze, su tutto».

Ora che andrà in pensione, a cosa si dedicherà?

«Leggerò di più, farò la nonna e andrò in giro a vedere il mondo». La nuova vicaria della sede di Predazzo della Rosa Bianca sarà la professoressa Federica Brigadoi, affiancata dal professor Sergio Valli.