Torna il raduno nazionale dell'Associazione alpini ai piedi della Marmolada

TRENTO - Domenica prossima, 29 giugno, alpini ed amici provenienti da tutt’Italia prenderanno parte al 42° Raduno nazionale al rifugio Contrin, complesso rifugistico di proprietà dell’Associazione nazionale alpini e dedicato al compianto Franco Bertagnolli, sinora unico presidente nazionale espresso dal Trentino.

Ogni anno migliaia di penne nere prendono parte a questo raduno in alta Val di Fassa – in uno dei più suggestivi panorami naturali del nostro territorio - che per caratteristica e coinvolgimento emotivo è uno degli eventi più apprezzati nel mondo alpino.

Già prevista la presenza del Presidente nazionale dell’Ana, Sebastiano Favero e del Consiglio direttivo nazionale, oltre a numerose autorità che hanno preannunciato la loro presenza, tra tutti il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ed il presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher.

Gli onori di casa spetteranno agli Alpini trentini, in testa il presidente Paolo Frizzi ed il Consiglio direttivo sezionale. C. L.